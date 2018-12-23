山竹後補種塌樹非一換一　政府擬擴大樹槽增土壤空間

發展局編制最新的《街道選樹指南》出爐。發展局局長黃偉綸今日(23日)發表網誌，指近日該局轄下的綠化、園境及樹木管理組已完成及推出指南，顧問團隊檢視逾500個樹種，最終建議80種過往較少採用，卻適合在港種植的樹木品種，其中一半是原生品種。



他指超強颱風「山竹」吹襲下，多棵街道樹木連根拔起，但提供了種植的新契機，政府不會盲目追求「一換一」的補種比例，例如在較斜的斜坡不會補種，而補種時也會檢視生長環境，如擴大樹槽的可行性，及連接行人路面的土壤空間等。網誌提到，香港市區路旁栽種的樹木只有20多個品種，種植品種較單一，令香港的市區林木更易受病蟲害影響，亦令泥土質素下降，增加護養的壓力。



發展局園境師張家維指，行人路的闊度、泥土容量、地下設施管道的分布、地面空間、空氣流量、日照等，都會影響樹木種植和生長。他舉出《指南》中提及適合在街道種植的樹木「金蒲桃」為例，其基本屬性適合香港街道環境，能抵受路邊污染、較少蟲害疾病、耐風、耐旱等，而且外觀美麗，開花時雄蕊成花球狀，鮮艷奪目。