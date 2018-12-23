中電供電故障今早仍搶修　高鐵維持正常服務

高鐵石崗車廠昨晨(22日)發生電力故障，負責供電的中華電力至今仍未完成搶修，暫時繼續改用其他線路供電，確保高鐵香港段列車能夠維持正常服務。中電指故障原因仍有待調查。港鐵主席馬時亨今早(23日)到高鐵西九總站視察，他指高鐵列車服務正常，至於供電系統的維修工作有賴中電人員繼續進行，站內人流雖較多，但秩序井然。



入境處昨錄得逾117萬出入境人次，當中高鐵西九龍站錄得超過9.3萬人次出入境，其中5.3萬多人次出境、近4萬人次入境，人流明顯較平日飆升。



港鐵昨晨5時許發出通知，稱受電力公司供電故障影響，18班往來西九總站及福田站的高鐵短途列車班次要取消。其後，經電力公司進行緊急搶修，以及港鐵工程人員的技術安排，並與內地鐵路單位方面協調，隨即作出臨時調整供電網的安排，原定取消的18班車可回復按原定時間開出，最終沒有班次受影響。



港鐵發言人表示，就電力公司的供電故障，為減低事件對高鐵的影響，港鐵工程人員與內地鐵路單位方面協調，作出臨時調整供電網的安排，直至電力供應回復正常。



目前，上述安排仍能維持運作所需，今日高鐵香港段的列車服務正常。港鐵會加強監察供電系統，並會繼續與電力公司跟進其維修進度。