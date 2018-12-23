港故：視愛徒如親生子　港產聖誕老人「孤獨」過聖誕

聖誕老人，總是為身邊的人帶來歡樂，但又有誰知道聖誕老人也會流淚呢？



「做」足三十年 「冠軍」聖誕老人



魔術師出身的陳漢強(Santa Jim)，多年前一次適逢聖誕節的演出，便嘗試以聖誕老人打扮來表演魔術，怎料一下子演了三十多年。



2009年，Santa Jim代表香港參加瑞典國際聖誕老人運動會，相等於聖誕老人的奧運，比賽項目亦很另類，包括鬥快吃粥、爬煙囪、賽雪橇、捉鹿、疊禮物和佈置聖誕樹等。Santa Jim成為第一個獲得「冠軍」的香港人。



「佢哋覺得係一個北歐嘅皇帝造型，係一啲好華麗嘅聖誕老人！」Santa Jim笑着說。白色的鬍子，加上一件增胖衣服，再穿上紅色大衣。只需十五分鐘，陳漢強便由一個普通人變成人見人愛的Santa Jim，大衣上更扣滿許多來自各地的特色襟章。



我不是「扮」聖誕老人



「聖誕老人其實就係我一個身份，係我同小朋友溝通嘅一個橋樑！」Santa Jim笑眯眯地說，當大家都認為是「扮」出來，但Santa Jim就強調自己是「做」聖誕老人。為了推廣這種精神，Santa Jim在2013年夥拍徒弟Santa Johnny胡鴻勝，開辦聖誕老人學院，教授「做」聖誕老人的秘技。一年制的課程，由外形至言談舉止，務求改變學生的內涵與形象，令他們成為人見人愛的聖誕老人。



親如兒子拍檔突然離世



但經常帶給人歡樂的聖誕老人也會有傷心的時候。Santa Jim的拍檔兼徒弟Santa Johnny今年二月因心臟病去世。回憶起當晚Santa Johnny的太太致電給他，他也不太相信，更以為是說笑。怎料第二天四周查問及上網看新聞，才確認了這個令人痛心的消息。



「衰仔，玩得開心啲啊。記住喇，去到唔同地方，都要開心啲，笑！」這是Santa Jim最想對愛徒說的話。Santa Johnny生前也曾說過，在他的心目中Santa Jim是他的其中一個爸爸，除了教他「做」聖誕老人，更教曉了他做人做事。



今個聖誕，《港。故》用8分鐘，由這位港產穿起紅色衫的「冠軍」聖誕老人，分享他人生中的一段黑白故事。



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