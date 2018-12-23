逾80%人不滿加薪幅度　工會冀4大企業明年加6.8%

2018年即將過去，香港公共事業工會聯合會總結今年業界加薪情況，並要求明年有不低於6.8%的加薪幅度。該會轄下4個工會，包括中電、港燈等今(23日)舉行記者會，指逾80%受訪會員不滿今年加薪幅度，要求各大企業來年與員工分享經濟成果。



中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會，以及電訊盈科職工總會早前訪問1730名會員，了解今、明兩年的加薪情況。調查顯示，84.5%受訪打工仔表明不滿今年加薪幅度，82.8%反映今年加薪只有5%以下；34.2%更只有3%以下加幅。



展望2019年，87.9%受訪者要求加薪5%或以上，21%則要求9%以上增幅。該會認為，各大企業2018年均錄得盈利，有必要與僱員分享成果，以提高士氣。



聯合會主席施生弟表示，今年4間公共企業的平均加薪幅度均低於4%，惟4間公共企業2018年的中期業績報告反映有一定盈利，如中電今年中期盈利為74億多港元，較去年同期上升26%。他認為，企業的盈利來自僱員的努力，譴責有企業多年來不為部分員工加薪，促請企業按通脹水平為員工提供合理薪酬加幅。