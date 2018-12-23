每日一片：巴士大戰私家車　網民力撐車長

馬路之上，寸土必爭？近日網上流傳一段短片，一輛私家車在東區海底隧道近入口處，連番嘗試切線爬頭，鄰線的一輛巴士，卻未有放行，雙方爭持逾1分鐘，幸好未有發生意外。網民看過影片，幾乎一面倒支持巴士車長，何解？



據網民Hang Chung轉載至Fb群組「馬路的事討論區」的車cam所示，影片攝於昨日（22日）下午約6時，地點是港島東隧入口附近。片段剛開始，拍片車輛從右線切往中線，一輛巴士緊隨其後。未幾，一輛黑色私家車，亦嘗試從右線爬頭，越過巴士。不過，巴士車長未有放行，反而立即「畀油」。切線失敗的私家車未有放棄，相隔十餘秒，它繼續打燈，嘗試切線，巴士仍舊「畀油閘住」。再過約20秒，私家車第3次嘗試，它「半個頭」已切至中線，惟巴士毫不「畀面」，再度堵塞前方空位。



網民對巴士車長的做法齊聲讚好：「巴士技術點數俱勝一籌」、「Good job！巴士司機」、「巴士司機好嘢」。力撐車長之餘，網民亦嘗試拆解巴士拒不放行的原因。有人認為私家車司機沒有按照「一讓一行」的不成文規矩，「巴士唔讓好合理！」亦有人認為，私家車司機誠意不足，「去到巴士頭先打燈，唔讓都正常。」亦有人狂嘲私家車司機技不如人，「食晒位都出唔到，真係技術問題！」



網民有話說

Adrian Cheung：私家車由始至終都喺巴士後面，根本冇理由要巴士讓佢

Chris Yuen：輸個車位輸身家，出隧道畀啖油都追番啦

Ryan Kwan：人哋擺明梅花間竹一架一架，私家車司機就咪咁老土啦



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