非洲豬瘟殺到廣州　黃埔區養殖場30豬染病9隻死

內地非洲豬瘟疫情蔓延至廣東珠海市後，再有省內其他城市「中招」！農業農村部周日（23日）發布通報，廣州市黃埔區某養殖場排查出非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄6027隻生豬，30隻發病、9隻死亡。



通報稱，上周六（22日）晚上8時，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診疫情。疫情發生後，該部立即派出督導組赴當地，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，同時禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。



自今年8月3日遼寧發現首宗非洲豬瘟疫情後，4個多月間疫情擴散至全國23個省市區。及至上周三（19日），廣東更出現了首宗確診疫情，珠海市香洲區一屠場有11隻豬染病死亡，隨後官方通報，經追溯，病亡豬隻來自佛山市順德區均安鎮的一個養殖場，東網記者到場直擊發現，涉事場內生豬已一隻不留，相關部門已進行焚燒雜草及消毒等防疫工作。



另按中國海關總署公布的《內地供港澳活豬註冊養殖場名單》，目前內地有兩個供港豬場位於廣州市內，分別為廣州市白雲區鐘落潭茅崗良種豬場（地址為廣州市白雲區鐘落潭茅崗村），以及廣州市正安食品有限公司（地址為廣州市南沙珠江街珠江工業園珠江大道399號）。



據了解，有關當局一般會封鎖爆發地點方圓3公里範圍，並撲殺區內豬場所有豬隻，惟上述兩個供港豬場地點，均不是位處慣常封鎖範圍之內。