為劏房戶訂造家具　大專生設計柱形置物架增空間

全港有近21萬人居於劏房，租住劏房的基層家庭由於空間有限，香港社會服務聯會舉行「眾設社區：青年設計師基層社區協作計劃」，安排40位大專學生在今年6至10月期間擔任青年設計師，為32個來自葵青、深水埗、屯門及灣仔的劏房或寮屋戶設計及製作家具，以改善其生活環境。社聯今日(23日)在觀塘海濱花園舉行展覽，展出約20款為劏房戶度身訂造的家具。



其中一組學生為一個居於80呎劏房的4人家庭，製作了一組活動式的置物架。有份參與設計的社工系學生潘杰山指出，該個案欠缺儲物空間，兩個小孩的衣物只可隨處放置。團隊同時亦面對另一困難，因業主規定不得在牆上鑽孔，「一口釘要收500蚊，」無法釘裝一般的置物架或櫃，故他們想出「頂天立地柱」設計，在四根柱中間放置層板做出置物架，可承受10至30公斤的重量。



潘表示，該家庭在得到新置物架後，吃飯時終有位置可安坐，「可以食餐安樂茶飯。」他指，平日作為社工學生，主要學習如何關懷基層需要，而家具設計則可為他們提供硬件上的協助，兩者可互相補足，亦啟發他日後繼續以創新思維服務社會。



就讀園藝及園景管理的學生李佳鎮表示，其團隊則留意到就讀幼稚園的劏房戶兒童平日只能在床上或飯枱做功課，故設計出一張流動書枱，讓他可坐在床邊做功課，並設背靠讓他保持正確坐姿。李表示，自己園藝專業與室內設計差異雖大，卻啟發他加入可持續元素，將書枱設計成可以升高，讓孩子長大後仍可繼續使用。另因該家庭希望他們製作儲物櫃，故團隊在書枱下加設儲物空間，該家庭非常滿意，他又期望更多基層家庭可使用流動書枱。



計劃的受助者黃女士與丈夫住在130呎的劏房單位，學生為她製作了一個儲物櫃，令其家收拾得井井有條，心情特別舒暢，學生亦會提議她如何保持家中整潔，大讚學生非常認真及負責任。



社聯業務總監黃偉健表示，計劃為123名青年進行社區設計培訓，當中40人擔任設計師，在專業設計導師指導下與基層家庭協作，透過設計解決基層生活上的問題。他指出，計劃除了可解基層家庭燃眉之急外，亦可為年青人創造機會，建立他們對基層需要的敏感度。