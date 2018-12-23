貧窮人口逾百萬　社協冀增貧困兒童學習活動津貼

聖誕節本應普天同慶，但一班基層人士因為港府施政缺陷仍處於水深火熱之中。政府上月公布的《2017年香港貧窮情況報告》顯示，政策介入後，18歲以下兒童貧窮率由2016年17.2%上升至17.5%。有基層兒童表示，家庭無力負擔額外的補習班及興趣班費用，以致未能發揮所長，更甚是三餐未得溫飽，情況值得關注。



根據《報告》，在恒常現金福利未介入下，去年的貧窮人口達138萬，貧窮率達20.1%，創下9年新高，而在經政策介入後，貧窮人口仍達101萬。香港社區組織協會發現，不同貧窮人口的組別均有所惡化。



貧窮兒童便是其中一個惡化組別。現時12歲，就讀中一的樂兒與母親及妹妹居於公屋。她指，三母女依靠微薄的綜援金過活捉襟見肘，「食嘢唔係好飽」，而且「唔係餐餐都可以有肉食」，多以青菜、蒸蛋配飯便「搞掂一餐」。她又指學校規定初中生須參加一項課外及服務活動，費用高達2000多港元；另現時大部分功課都須用電腦，她未能承擔昂貴的費用只能到圖書館借用電腦，故她最希望收到的聖誕禮物便是電腦，讓她可留在家做功課。



社協希望港府可以增加貧困兒童的學習及活動津貼、增加學生資助、加強有特殊學習需要的兒童及支援和津貼。另外，除貧窮兒童外，貧窮家庭、長者及劏房板房籠屋居民的情況亦有惡化，幹事施麗珊希望港府投放更多資源，如將公共開支比例由20%增至25%等，為基層人士解困。