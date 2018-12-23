鄭若驊拒控梁振英　民主派遊行斥放生促下台

律政司在未有尋求外判法律意見下，決定不檢控前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL五千萬港元的案件，律政司司長鄭若驊未有公開解釋之餘更放假避風頭捱轟。民主派今(23日)發起守護廉潔法治遊行集會，大會公布有約1200人在微雨下出席集會，遊行人士指斥鄭若驊雙重標準，選擇性檢控及「放生」，促她下台。



遊行隊伍下午2時50分在中環遮打花園起步，至下午3時25分抵達律政中心，他們將交叉貼紙貼在印有鄭若驊樣貌的橫額上，稱要向鄭說不。立法會議員尹兆堅把請願信交予律政司代表，再度要求律政司尋求法律意見，強調行動會一浪接一浪，定必追究到底。



集會開始前，遊行人士先高叫口號「有證有據唔敢郁、律政司長咪龜縮、獨立意見又唔攞、解釋理據唔清楚」。集會人士更拋起巨型「西瓜波」，要求鄭若驊現身，不要潛水。



立法會議員林卓廷稱，如法治及廉潔全面崩潰，香港將一無所有，認為今天香港已退步到面目全非，質疑鄭若驊違背律政司一貫做法，是否意圖隻手遮天、閉門造車，明言勢狙擊到底。尹兆堅指，香港不要狼狽為奸，市民對於鄭若驊的做法感到氣憤，就算下雨亦不能澆熄眾人心中怒火，認為鄭不按程序尋求外判法律意見是「超錯」，其理據更是歪理。



立法會議員李國麟表示，由UGL案看到香港法治猶如變為人治，鄭若驊「話唔告就唔告」，質疑不尋求意見是否有特別情況，強調法治及自由是香港最後堡壘，不要讓香港沉淪。香港眾志羅冠聰指，近年愈來愈多選擇性「放生」，愈來愈多選擇性檢控，認為這些事令香港法治受損，兼貶損香港國際形象，坦言如拯救香港要依靠政府高官，就「等食西北風喇」。



此外，遊行人士途經長江中心時，與在場的保衛香港運動成員發生言語衝突，雙方互相指罵，又以擴音器報以粗言穢語，警察在現場築起人牆隔開。



遊行集會期間怒斥鄭若驊的標語、口號



~雙重標準 選擇性檢控及放生 鄭若驊下台

~僭建驊身有屎 包庇梁振英

~有證有據唔郁 律政司長咪龜縮

~獨立意見又唔攞 解釋理據唔清楚

~守護廉潔法治 拒絕香港沉淪

~放過狼英 若驊可恥

~公職人員行為失當 有罪就要拉 律政司可恥

