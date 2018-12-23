政Whats噏：做立會主席？謝偉俊話係死亡之吻

立法會議事規則委員會早前就議員因行為極不檢點，而遭立法會主席驅趕離場後嘅新罰則進行研究，立法會主席梁君彥嘅處事手法亦備受批評。有人建議由議規會主席謝偉俊出任立會主席一職，謝今午(23日)被問到若出任立會主席會點處事時，佢就即刻話「多謝，唔敢當」，甚至形容「呢個係死亡之吻」。



事緣出席同一論壇嘅民主黨立法會議員尹兆堅，批評現時立法會唔夠得體，甚至形容係畸形。唔止議會，佢仲鬧爆議會結構同埋主席梁君彥都唔夠得體同能力低。而且，佢仲話喺今屆議會成日出現小規模鬧交，係因為主席好多時都錯判，導致議員提出規程問題，但主席都視而不見，當議員繼續追問就會畀主席界定為叫囂同埋作出警告，形容做法係夾硬嚟。



之後尹兆堅就提到，有人建議由謝偉俊做立會主席，「我即刻都話好喎、讚成喎」。佢仲話，喺謝做議規會主席時，佢哋未抗議過，仲成日讚佢做得好添！



雖然謝偉俊話做立會主席係死亡之吻，但就話深信健康嘅民主制度係「動口不動手」，大家會講道理，仲形容係協調式政治，但現實要執行有困難。佢仲話，議會應該要有規矩，但依家係有規矩冇人守，認為當去到某個極端時要執行規矩，令人明白規矩係有人執行。