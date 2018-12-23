鄭若驊三廈僭建亦未遭控　屋署涉縱容側側膊

鄭若驊上任律政司司長後，物業僭建醜聞纏身！刑事檢控專員日前聲明，決定不向鄭若驊位於小欖的海詩別墅4號涉僭建一事提出檢控。然而，她在淺水灣海峰園、沙田駿景園和火炭金豪工業大廈的物業，均先後傳出僭建問題，東網向屋宇署查詢相關糾正工程進度及是否建議提出檢控，署方回應指淺水灣海峰園糾正工程已於4月底完成，至於駿景園及金豪工業大廈物業則於2月完成，未有回覆會否提出檢控。



立法會議員鄭松泰直指鄭若驊位於小欖的獨立屋涉僭建一事沒被檢控，已令公眾覺得不公道，質疑政府還有沒有公信力可言，她另外的3個物業都涉及僭建，屋宇署現時未有回應及拖延回應，會令公眾覺得是給她多些時間處理，日後她可以聲稱沙田和淺水灣物業的僭建已處理，然後就能「側側膊冇事」，故署方應盡早向公眾交代。



實際上，鄭若驊甫上任律政司司長，旋即捲入物業僭建醜聞。經屋宇署巡查後，於今年1月下旬時稱她3項物業中屬於「須予以取締」類別的僭建物，包括海峰園單位內欠妥的防護門廊及經改動的窗戶，以及金豪工業大廈內的外牆冷氣機支架。3個單位另有5項僭建物，雖不屬「須予以取締」類別，但亦會在糾正工程中一併處理。