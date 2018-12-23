大棠楓葉開始紅　市民冒雨賞楓「打卡」

最近踏入賞楓時節，不少市民會到大棠賞楓，而漁護署昨日與今日(22及23日)亦於大棠燒烤場舉辦「大棠．賞玩嘉年華」，惜今日天雨濛濛，有義工導賞員指今日賞楓人流較往年高峰期少30%至40%，而現時楓香葉亦不算紅，估計是因近日天氣不算冷，以及日光亦不算強；有不少遊人亦表示楓香葉不如預期般紅，打算下月再度來訪。



漁護署上周五更新「紅葉指數」為B至C級，即介乎「黃」到「開始紅」。今日不少市民冒雨賞楓，紛紛提傘穿雨衣，未能似以往般輕裝上陣。梁小姐一行十人特意由深圳來賞楓，她指上月已來過一次，但當時楓香葉未還變紅，而今日所見楓香葉仍未如想像中紅，但遊玩心情仍不受影響，笑言「我們拍了幾張自拍照覺得很美」，並打算下個月再來賞楓。而本地遊人曾生專程來拍攝楓香葉，他亦指楓香葉不算紅，故下個月會再來。



其中一個楓香樹聚集的「打卡位」位於涼亭附近，漁護署義工導賞員史國獻4年來皆有在涼亭為遊客講解楓香葉知識，他指今年楓香葉受颱風山竹影響，故較為稀疏，而涼亭位置相當「食風」，因此影響尤其明顯。



漁護署於大棠燒烤地點一號場舉辦嘉年華，設有以保育及環保為主題的工作坊、攤位遊戲及音樂表演，而大型充氣彈床則因天雨而暫停開放。其中一個工作坊名為「紙皮飛鳥」，以木夾、紙皮及繩子製作飛鳥模型，負責人何先生指，昨日有70多人參加工作坊，今日人流與昨日相若，但如非天雨關係，估計人流更多。



蔡生與兒子結伴而來，蔡生指楓香葉雖不算紅，但嘉年華亦有豐富節目，兒子則嘗試了面部繪畫，又表示學習了保護動物等概念，玩得十分開心。