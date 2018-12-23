曾協查龔如心丈夫綁架案　台唯一港人調查官酒駕亡

台灣的法務部調查局唯一一名港人調查專員，上周五（21日）在苗栗縣酒後駕駛電單車時發生意外，送院後至上周六（22日）終告不治。台媒報道，該名陳姓調查官是當地執法部門中少數精通粵語的人士，90年代時更有份協助調查香港富商龔如心丈夫王德輝綁架案的贖金流向。



據其上司透露，60歲的陳男服務公職已達30年，當日因公務關係在後龍鎮一間餐廳飲酒，及後他不聽同席同事的勸阻，堅持獨自騎車回去，然後不幸遇上車禍。他的同事表示，由於陳男精通粵語，故多次支援當局涉及港人的大型毒品走私案的偵查工作，並負責翻譯。其友人則指，陳因五官深邃，常被當地人誤認是台灣原住民，但他從來都以「我是香港人」回應。



陳男最為人所熟悉的經歷，則為參與1990年王德輝被綁架一案。當時龔如心應綁匪要求支付了6000萬美元（約4.69億港元）贖款，惟當年調查局一名駐港情治人員為共犯，部分款項事後更被匯到台灣。期間綁匪因在致電時以粵語與龔溝通，當局遂找到仍在台灣讀書的陳男幫手翻譯，最終順利查扣6.5億元新台幣（1.65億港元）的贓款。及後陳男受到當局保護，並在取得當地身份證及成為調查班28期情報員後，從此落地生根。