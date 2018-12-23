富貴車隊：涉事6超跑總值約2200萬　部分司機為富商

今晨（23日）警方在大埔公路截獲的6輛超級跑車，包括4輛法拉利、1輛麥拿侖及1輛林寶堅尼，總價值近2200萬元，當中最貴一部跑車為黃色的法拉利458 ITALIA，價值約445萬元，於11年出廠及首次登記，登記車主為一間建築公司，該公司姓梁（51歲）董事為其中一名被捕司機。



在意外中「反肚」的黑色法拉利F430 SPIDER F1，車價逾360萬元，於07年出廠及首次登記，登記車主姓彭，即為其中一名被捕司機兼傷者，據悉，他報稱任金融經紀。



至於紅色的法拉利458 ITALIA，於11年出廠及首次登記，車價逾410萬元，登記車主為一間私人公司，該公司其中一名董事，即為今次被捕的姓周（55歲）司機。



另有一輛黑色法拉利F430 F1，於06年出廠及首次登記，車價逾320萬元，登記車主為一名姓麥女子，而今次被捕的司機為一名姓黃（43歲）男子，據知黃從事美容業。



而銀色的麥拿侖MP4-12C雙座位，於12年出廠及首次登記，車價近400萬元，車主兼司機為一名姓黃（70歲）男子，據知，他任5間私人公司董事，業務包括投資、汽車及橡膠滾筒等。



至於白色的林寶堅尼GALLARDO COUPE，價格比其餘5輛車低，它於12年出廠及首次登記，車價逾250萬元，車主及司機均為一名姓莫（47歲）男子。

