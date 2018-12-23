轟檢椌亂龍拖累政府動搖一國兩制　各界促炒鄭若驊

甫上任即被揭僭建醜聞的律政司司長鄭若驊，任內多次捲入爭議漩渦，包括涉多次「放生」壹傳媒黎智英，至近期不檢控前特首梁振英任內涉收取澳洲企業UGL共5000萬港元案件，以及其位於屯門的獨立屋僭建未被檢控等，令其民望長期低殘「墊司底」。有學者及立法會議員炮轟鄭若驊其身不正，處事一塌糊塗，拖累政府管治令民望每況愈下，法治淪亡動搖一國兩制，促特首林鄭月娥「壯士斷臂」辭退鄭若驊，否則政府或受牽連「火燒後欄」。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭若驊不止在一個物業僭建，而是慣性僭建，質疑她或抱有僥倖心態，以為沒有人會發現，甚或以為司長地位高不會被起訴，有關部門或需起訴她，才對市民有所交代。他續稱，鄭處事一塌糊塗，其涉僭建的案件與UGL案的調查結果公布日期接近，令市民感到律政司檢控敷衍塞責，料將進一步打擊政府民望。



他形容鄭上任即捲入僭建醜聞，當時政府沒有換人，或欲給予時間讓她表現其所長，可惜不論在涉及黎智英或梁振英的案件，她的表現都不濟，處事乏善可陳，相信已令國內外人士認為香港法治已淪亡，影響一國兩制，促林鄭盡快辭退鄭若驊，警告政府若再讓情況持續，勢被牽連「火燒後欄」。



立法會議員郭家麒亦指，近年港府及律政司公信力很低，形容鄭若驊其身不正拖累政府，「第一日就冇資格做司長」，而林鄭更錯過多次辭退鄭的機會，對其影響香港法治等問題是責無旁貸。郭續稱，鄭作為問責官員，竟選擇公布兩宗具極爭議性案件的新發展期間休假，感到匪夷所思，炮轟鄭沒有承擔以「龜縮」態度面向公眾，一再拖累政府。



郭認為，林鄭作為特首亦未能「叫得郁」鄭若驊向公眾解畫，凸顯政府運作失效「亂晒大龍」，問責團隊更是「冇個似樣」。他指，一國兩制內的司法獨立，是包括法院審訊及檢控，缺一不可，鄭若驊未有把案件交至法院進行公平審訊，動搖了一國兩制，形容香港情況岌岌可危，再不辭退鄭，香港勢「玩完」。