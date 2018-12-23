網民熱話：日日嘈到拆天？網民圖趕雀仔捱批

你的家外，曾否有雀仔築巢？牠們又會否每天早上「嘈嘈閉」，擾人清夢？近日有網民表示，住宅窗外有一隻雀仔每天早上都會叫，令她和家人感到相當煩擾，故發文尋求趕雀方法。豈料該文惹來其他網民狠批。



網民Celia昨日（22日）在Facebook群組「西環變幻時」上載圖片，一隻灰色雀仔站在一支晾衫鐵通上，她稱：「有隻雀仔最近日日嚟駐足，7點幾開始叫，無分平日周末，嘈醒晒我哋全屋」，並求教其他網民，有甚麼方法可以驅趕雀鳥。有指該雀是「珠頸斑鳩」，據康文署資料，珠頸斑鳩是香港最常見的斑鳩，狀似鴿子，常發出「咕咕」叫聲。



有網民批評自私，「其實佢哋都可能嫌人類嘈㗎，但佢哋冇得趕走人類，只可以畀人類趕絕，條數點計？」Celia出言反駁，稱冠冕堂皇的話誰都懂說，「你係咪呢半年都畀佢哋朝朝嘈醒？」另有網民貼出圖片，指有雀仔在家外築巢，也沒有將牠趕走，「阿媽話留喺度畀佢生蛋，已經嚟咗一個禮拜有多」。亦有網民嘗試提供方法：「用舊CD及其他反光物體照向隔籬屋啲花草。」



網民有話說



Lucifer Lai：有自來鳥代表你屋企風水好，趕走佢似乎唔係咁好



Becky Poon：呢個世界唔係只得人類，其實佢哋都可能嫌人類嘈㗎，啲玻璃幕牆搞到佢哋撞埋去呀，專登整啲針等啲雀冇得落腳等等，但佢哋冇得趕走人類，只可以畀人類趕絕，條數點計



Celia Mok Becky Poon：你係咪呢半年都畀佢哋朝朝嘈醒？冠冕堂皇的話，我都識講



Chan Ange：其實我屋企都嚟咗一隻，阿媽話留喺度畀佢生蛋，已經嚟咗一個禮拜有多...



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