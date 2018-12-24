探射燈：天橋底長年堆垃圾招怨　促改建車場公園

天橋底發展欠靈活，政府故步自封變死局。不少行車天橋底部空間寬闊，惟部分長期丟空或圍封，銅鑼灣有天橋底只擺放政府物資，職業司機冀改建成停車場或公廁，原作公園的告士打道1個逾萬平方米天橋底大圓環，至少6年用作地盤，沙塵滾滾，市民無法使用；油麻地有天橋底堆滿垃圾及卡板，荔枝角有天橋底空間凸石處處，地區人士促改建公園或停車場，填補區內不足的社區設施。立法會議員亦批評天橋底規劃過於功能化及消極，應參考外地加以善用。



本港有逾千條行車天橋，大部分底部都有偌大空間。然而，不少市區落成已久的天橋底部空間長年被圍封或只擺放雜物，其中銅鑼灣伊利莎伯大廈對出的堅拿道天橋底，部分只放置食環署垃圾桶及物資；對出的圓環天橋底更是沙塵滾滾，泊滿工程車，市民無法使用。該大圓環原為隧道入口休憩公園，佔地達1.1萬平方米，有兒童遊樂設施及遙控車場，惟由2014年2月起已封閉，讓路予沙中線工程地盤，康文署指該處預計至2020年期間暫停使用，惟現時沙中線工程波折重重，街坊憂慮重開日期只會一拖再拖，變相浪費寶貴土地。



堅拿道天橋底不少用地被重重圍封，逾2米高的圍封鐵板內，堆滿垃圾桶、手推車及帆布等物資，圍板外則放置數個收集玻璃樽的大型垃圾桶，及部分棄置家具。街坊指該處已圍封逾20年，可擺放藝術品美化環境，供街坊休憩。旅遊巴司機鍾先生亦慨嘆浪費，指職業司機在鬧市中找位泊車困難，此類天橋底可以好好運用，如改建成咪錶泊位，或設置公廁，「如果個天橋底做到泊車位，或者可以起公廁畀司機用，都好過圍住喺度！」



天橋底「嘥地」處處，荔枝角荔寶路通往青沙公路的1條天橋底，已平整成一大片空間，計及馬路兩側，估計面積有如標準足球場，惟地上鋪上凸石，且被欄杆圍封。深水埗區議員楊彧指，海麗邨內的公園被收回興建其他設施，天橋底附近的臨時停車場也將被收地，他曾收到街坊提議該天橋底可發展改建公園，供居民使用；而他亦認為該地可發展成公園或停車場，稍後會再諮詢居民意見，並向有關部門提出，希望當局善用空間，不要浪費寶貴土地資源。



至於油麻地果欄對出的渡船街多處天橋底部空間，則發展各異。其中近順利大廈對出的位置，已改建成寵物公園及遙控車場，但對面空地卻堆積逾1米高的垃圾，毗鄰空間更被人擺放大量卡板，亦有部分為政府外判商辦公室。此外，何文田公主道與培正道交界的天橋底，政府雖在該處擺放多個動物雕塑，惟橋底大部分地方都被圍封並重門深鎖，附近又無座椅，市民無法坐下欣賞雕塑或稍作休息。



立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府在發展天橋底空間時過於功能化，只會消極地圍封空間以求不被霸佔，應積極主動去開拓這些空間，他促請政府日後興建新天橋時需一併規劃橋下空間的運用，借鏡台灣及歐美等地，將天橋底打造成多層停車場、墟市或商店等，活用空間。



路政署發言人表示，銅鑼灣告士打道附近的1個圓環，目前為沙中線工地，施工前則為休憩花園。港鐵公司現正在該處進行地下暗渠的重置工程，完成後花園內的休憩及康樂設施將原址重置。

