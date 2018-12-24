港府規管廢料入口不嚴　香港快變洋垃圾場

香港快變垃圾場！隨着內地近年收緊廢料入口要求，有環保團體發現，香港去年堆填區工業廢物棄置量較一六年急增兩成，每日棄置量平均高達一千一百公噸，估計多為外國進口廢料，經提取貴價回收品後再出口，惟剩餘的「垃圾渣滓」如塑膠等，則棄置本地堆填區。環團指鄰近不少地區已收緊進口門檻，惟港府未有採取相應行動，擔心香港淪為「外來廢物垃圾崗」。有立法會議員批評情況反映現行政策存漏洞，促政府更嚴格規管廢料入口。



綠惜地球早前向政府統計處索取去年堆填區棄置量資料，並向六間香港回收商及協會查詢，發現去年全年工業垃圾棄置量較一六年共多出六萬多公噸。綠惜地球環境倡議總監朱漢強估計，工業垃圾當中有大量為「洋垃圾」，雖然目前法例規定不得進口廢物於香港棄置，但循環再造物料則可進口，有不少進口廢物會以其他物品名義申報「瞞天過海」，例如覆蓋農田的廢農膜會以塑膠薄膜的名義進口。



朱漢強引述回收商解釋，以往外地進口廢料會直接運到內地處理，然而內地去年收緊入口要求，要求廢料先再造成原材料才可進口，故香港變為垃圾中轉站，大批廢電線等改運至香港處理，回收商會拆解並提取當中價值高的物料如銅等，「電線皮」的PVC塑膠則在港棄置。他以聖誕燈飾電線為例，銅的部分只佔近三成，即每處理一貨櫃共十八公噸的電線，或產生近十三公噸的PVC垃圾。



立法會議員區諾軒批評，周邊地區對廢料入口都設標準，香港現時情況十分落後。他指環境保護署應調查工業垃圾急升的原因及其來源，並檢討現行處置廢物政策，以免香港成為「垃圾場」。香港廢塑料協會副會長黃頴灝認為，工業垃圾上升原因非全然與洋垃圾有關，但他證實業界確實出現棄置PVC塑膠情況，原因主要是回收循環再造的PVC，較新料昂貴。他認為政府需正視問題，建議為棄置塑膠至堆填區收取費用。



環保署回應指，近年工商業廢物棄置率的增長，部分由於香港經濟活動顯著擴張所致，部分則由於外圍市場對某些類別的回收物料需求減弱，及進口經濟體對回收物料執行更嚴格進口管制政策。過去數據顯示，近年作循環再造物料，主要是塑膠的進口量與轉口量大致平衡，即進口的可循環再造物料大部分已轉口往其他地方。署方重申，任何進口廢物，包括洋垃圾在香港棄置均屬違法。