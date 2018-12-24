內地竊黨入侵西貢村屋　踩線電子化手機傳相

內地爆竊匪徒近年針對鄉郊村屋犯案，經過警方連番打擊之下，仍持續有「貴州幫」和「韋家幫」等爆竊集團來港「搵食」！警方西貢分區今年首十一個月拘捕十名爆竊村屋的賊人，當中大多為內地雙程證人士或非法入境者，分別來自廣西、貴州和廣東等地區。警方又指，賊人近年「踩線」方法有所轉變，有別於以往在門外刻上記號的做法，而是改以手機拍攝目標住宅環境，再經手機通訊程式向「行家」發放照片，繼而潛入屋內大肆搜掠財物，懷疑背後有人策劃和協助犯案。



西貢分區今年首十一個月錄得卅一宗住宅爆竊案，較去年同期的四十三宗下跌逾兩成。西貢分區指揮官陳澄傑表示，區內大部分被爆竊的住所均為較偏遠的村屋，案發地點為蠔涌、北港坳、南圍、大網仔，及鄰近西貢市中心一帶的村落，其中有不少坐擁背山面海的無敵靚景，卻成為爆竊賊人犯案後逃走的一大便利。



陳指，該類遭爆竊的村屋缺乏防盜設施，例如無閉路電視、無窗花、無警報系統及防爬設施；容易讓賊人攀爬入屋或撬門硬闖，另有單位長時間無人看守，繼而被入屋搜掠現金和手機等。他強調，賊人犯案宗旨都是「取易不取難」，故呼籲住戶外遊或離家期間，必須確保門窗已經緊閉，並確保有安裝和啟用防盜措施。



西貢分區村巡隊指揮官譚潔強指，犯人會匿藏於密林內地勢較險要的地方，又或是靠近水源的位置，至今已找到十五至二十個懷疑「賊竇」。大部分爆竊團夥都會有兩至三人，一人負責爆破門窗，另一人則是身形較瘦削，容易人屋盜取財物。



今年七月，警方成功拘捕五名內地人士，全部來自廣東茂名，一人為雙程證人士，其餘為非法入境者。陳澄傑表示，案發前收到情報，指有四名非法入境者於西貢乘的士往坑口永隆路準備犯案，最終被埋伏現場的警員拘捕，「該的士是有人打上call台，相信是有人安排。」他又估計，該雙程證人士早就在現場出現，相信是「踩線」，其手機亦有多張現場獨立屋照片；此外，警方上月初亦曾在西貢大網仔路附近，以遊蕩罪拘捕兩名懷疑準備犯案的「韋家幫」成員。



陳澄傑謂，西貢分區佔地一百三十八平方公里，共有一百三十五條村落，警方一直加強警員巡邏次數，亦向居民作防罪宣傳，「例如一些村屋近山坡或樹林，附近會多分岔小路，又或燈光照明較差的地方，這些既容易藏身之餘亦便於逃走，屬於被爆竊的高風險地方。」他又說，警方向市民派發防盜警鈴，利用刺耳鈴聲嚇退賊人；此外，又有七百名居民參加警方的「鄰里守望計劃」，以WhatsApp或電郵方式發送「每周罪案快訊」，內裏提供案情和防罪建議，以警惕市民注意。