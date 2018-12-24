罕見病少女與母成立自助組織　聖誕送禮予病童

今日是平安夜，交換禮物及食聖誕大餐是不少人的基本慶祝活動，但對病童來説，陪伴他們度過聖誕的，可能只是醫院冷冰冰的四幅牆。幸而社會上有不少組織到不同醫院探訪病童，為他們送上節日溫暖。另有已出院的先天罕見病兒童與媽媽，不忘仍留院的小朋友，除重返醫院探望，更組成自助組織，將有心人捐贈的禮物轉贈予特殊學校及其他病童。



今年聖誕前夕，大口環根德公爵夫人兒童醫院笑聲處處，原來今年是迪士尼義工隊首次與香港紅十字會醫院學校合作，到該院探訪病童，為他們舉行聖誕派對，玩遊戲及送禮物，今次已是迪士尼連續第四年籌劃醫院探訪，共有二十名義工參與，共探訪一百名病童及其親友。



今年十四歲的王柏慧，是其中一名參與聖誕派對的病童，患有先天罕見的染色體異常7q綜合症，即其遺傳基因內第七對染色體的第q段出現問題，導致她出生後多個部位發育不良，形成小頭畸形、智力受影響、骨骼受損及不良於行等症狀，六歲起入住大口環根德公爵夫人兒童醫院，一住便長達七年。



多年來也在醫院過聖誕的她，幸獲不同組織籌劃聖誕醫院探訪，才感受到節日溫暖，今年是柏慧出院第二年，柏慧媽媽深明「施比受更有福」的道理，過去一年成立病人互助組織，由受贈者轉變爲施贈者，今年聖誕將為其他病童送禮物，聖誕願望是女兒及其他病友們能夠開開心心，已經心滿意足。



柏慧媽媽說，女兒多年來的聖誕節都在醫院度過，獲不少有心人送贈聖誕禮物，現在女兒終於不用長期住院，而柏慧又很喜歡熱鬧，故每逢節日也會回院參加活動，從中感受到喜悅。為讓其他病童也獲得聖誕禮物，柏慧媽媽過去一年更成立名為「智薈」的自助組織，將有心人捐贈的禮物轉贈予同路人，今年聖誕，該組織獲贈五百份聖誕禮物，包括襪及乾果等，將於聖誕期間轉贈予特殊學校、兒童醫院的病童，鼓勵病友們一起抗戰：「大家健健康康開開心心，就係最美好的聖誕願望。」