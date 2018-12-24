失業患精神分裂　工程師投身社福界助同路人

「你搵唔到工㗎啦，你咩都唔識！」一次失業，令前助理工程師黎先生患上輕度精神分裂症，腦海中多把聲音不斷向他「潑冷水」，一度留院逾八個月，後來雖重返社會，但恐懼感伴隨生活，「好羞恥，點解面對同樣壓力但得我有病？」花多年時間終適應，並為協助其他康復者，以過來人身份參與朋輩支援計劃，擔任康復者與社工的溝通橋樑，轉換人生跑道，投身社福界。



現年三十三歲的黎憶述病發經過，當時因工作需要通宵上班，生活日夜顛倒，「情緒上有啲暴躁，容易發脾氣」，六年前終捱不住辭職，惟失業逾半年仍未有新工作，積蓄快花光，生活壓力日益增加，開始出現幻聽。他形容，幻聽的聲音有男有女，亦有熟悉朋友及名人，「佢會同你講『唔好搵啦，你無工作經驗，又咩都唔識做』」，雖然知道是幻聽，但仍會忍不住反駁，經常自言自語。



他指，曾入住中途宿舍三年，期間嘗試應徵與工程相關工作，但每當提起病歷，只換來「等消息」的結果。後來，幸有社福機構推薦他當活動助理，重回職埸。他直言，當時終日感到惶恐，「驚畀人知，點解零零舍舍我有病？」但他形容患病是寶貴經歷，反思「你無食藥，唔代表你無病，但病咗點面對自已呢？」推動他為其他同路人付出，兩年前加入社署的「在社區精神康復服務單位推行朋輩支援服務先導計劃」。



有別於社工，朋輩支援者主要協助康復者融入地區中心活動，以朋友角色為他們提供情緒支援，再按情況轉介社工跟進，另設外展及探訪。服務今年三月轉為恒常化，至九月底有共四十五名支援者受聘於不同機構。