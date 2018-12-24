推行共享電腦運算力　科大天才生8月集資3.8億

二十歲日籍大三學生岩崎健太外表與一般大學生無異，卻是電腦天才，他六歲起自學電腦編程，八歲那年已首次「創業」，至今先後成立六所公司；一年前開設區塊鏈初創公司Perlin，實行「共享電腦運算力」，可以較低價錢向初創或科研公司提供運算力之餘，發展中國家民眾只要有智能手機，即可每日賺取一至三美元回報，至今已集資逾三億八千萬港元。



岩崎在日本岡山出生，四歲那年舉家移居香港。他自小沉迷電腦遊戲，但因要與姊弟共用電腦，每天玩電腦遊戲時間有限，故自六歲起開始研究如何編寫外掛程式加快過關速度，由於藉程式能在遊戲中賺取大量虛擬金幣及武器，他八歲那年首次在網上開商店售賣遊戲中的物品，每月收入高達數千美元，成為第一門生意。他十二歲時又開發了網絡自動廣告程式，收入用作支付自己的中學學費；高中時為數學科的一項專題研習開發一個手機遊戲程式，結果錄得一百六十八萬人次下載，再為他帶來每月五千美元的收入。



岩崎本未曾想過要升讀大學，但發現自己編寫程式雖如說話一樣自然，卻對背後理論一無所知，故決定要進一步加深對編程的認識。雖然美國史丹福大學及加州理工學院等國際知名學府有意錄取他，但他因不想浪費金錢及再適應外國生活，決定留港升讀科技大學的計算機及工程學系。



為了編程技巧更「貼地」，用以解決社會問題，岩崎去年底成立去中心化區塊鏈分散式計算公司Perlin。他解釋，發展中國家用戶只需擁有一部智能手機，晚上睡覺時可租出閒置的運算力，舊型號的手機預計每日可賺得一至三美元；這些運算力會以較市價低六至八成的價格，租予有大量需求的初創或科研公司。而運算力的買賣透過加密虛擬貨幣「PERL」交易，可避免一旦公司伺服器故障，整個市場陷入停擺。他稱，從去年十二月至今年七月期間，已有逾二百間公司融資，集資約三億八千萬港元，預計明年可正式發行並開始運作。