村屋戶斥資十多萬裝太陽能板　料5年內回本

村屋天台空間大，適合安裝太陽能板以發展可再生能源。有村屋住戶投資十多萬港元在天台安裝太陽能板，發電容量達五千瓦，料五年內回本。但協助安裝的承辦商指出，投資成本較高及電力系統未能配合等問題，成參與上網電價計劃的絆腳石，促請政府完善配套及放寬限制。



家住西貢村屋的高先生，認為上網電價回報吸引，故今年七月已向中電申請，並在十月獲批賣電，成為中電首批上網電價計劃參與者。他投資十多萬港元在天台屋頂安裝十五塊太陽能板，佔地約兩百呎，發電容量為五千瓦。中電將以每度電五港元的價格收購電力，預計五年內可回本。



高先生指，獲批出的發電容量比預計為少，原打算將整個天台都用作安裝太陽能板，最後考慮到高度、擋風及成本問題而將安裝面積縮細。因應政府放寬村屋樓宇高度限制，他正計劃申請加裝更多太陽能板。



協助高先生安裝太陽能板的承辦商耀晞工程有限公司負責人鍾浩然(Jason)指出，上網電價查詢者眾，當中有一成五人會正式申請。他估計，其他人不申請的原因，大多因投資成本過高及電力系統限制。鍾舉例，有寮屋申請人原申請十千瓦發電容量，但該寮屋只是以功率較低的單相電輸電，最後惟有減少發電容量至五千瓦。



黃金海岸酒店則是參與計劃的工商業客戶之一，酒店已安裝六十八塊太陽能板，每年提供逾一萬八千瓦電力。該裝置於五月申請，十一月已成功接駁至中電電網。另外，黃金海岸商場及遊艇會亦正開始安裝工程。