上網電價計劃回購成本高　中電暗示加費

由港府牽頭推出的上網電價計劃，透過兩電回購民間可再生能源發電裝置所產的電力，以推動環保的可再生能源發展。中電率先於十月實施計劃，預計由於回購電力的成本較賣電收入高，整體電費將受影響，暗示電費有機會因此加價。有太陽能裝置承辦商就批評中電的安裝要求過時，更未有為業界提供足夠支援。



上網電價計劃由兩電以三至五港元一度電，回購市民由太陽能或風力發電裝置所產的電力。中電發言人表示，雖然加強電網會增加總資產，但只佔很少比例，對電費影響不大；反而現時賣每一度電收入為一港元多，回購電力的成本卻高出很多，故料計劃對電費「一定有影響」，暗示可能需要加價。不過，中電相信將來出售的可再生能源證書，可補貼部分成本。



中電指，目前有關計劃面對的困難，主要是可再生能源系統的申請容量超出現時供電的容量，加上大發電容量的裝置或會引起電壓上升問題，影響到附近其他客戶用電。這些問題主要出現在較舊式圍村，中電需進行電網提升工程解決，該公司亦會每年根據需求檢討電網設計及安排。



東網早前發現不少工廠業主申請二百千瓦的太陽能發電裝置，最後僅獲批二十千瓦；有不少承辦商亦批評中電申請手續繁複，安裝要求過時。明創新能源負責人李偉鵬指，傳統太陽能發電裝置須安裝逆變器將直流電轉為交流電，並設置隔離變壓器過濾直流電，近年市面出現不少兩者結合一體的裝置，可更方便安裝。然而，中電卻不接受這類裝置。



李又批評，兩電對太陽能安裝承辦商欠缺支援，「都冇咩途徑問到嘢，或者答覆好慢，希望兩電可以同業界多啲互動。」



中電發言人回應稱，就安裝要求而言，該公司需要研究其他裝置的安全性，並會再和業界進行交流。發言人又稱，由五月起共收到約一千一百宗申請，當中有逾一百宗被調低申請用量，目前有六十二宗申請成功接駁至電網。按發電容量分類，少於或等於十千瓦佔申請的七成二，而有兩成七申請介乎十千瓦至二百千瓦，大於二百千瓦的申請只佔百分之一。