東方日報A1：怒火燒不盡　左中右齊促下台

律政司檢控屢爆「甩漏」兼司法不公，包括涉多次「放生」壹傳媒黎智英，又拖延檢控黎涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，及至近期決定不檢控前特首梁振英任內涉收取澳洲企業UGL共五千萬元案件，爆發民憤。不分建制、泛民的左中右陣營昨冒雨上街遊行，怒轟律政司司長鄭若驊「龜縮」，選擇性「放生」及檢控，法治變人治，核心價值變偏心價值，令法治淪亡，行為可恥，貶損香港國際形象，促鄭問責下台。



上任快將一年的鄭若驊，其任內作出的連串法律決定被視為敲響了香港法治喪鐘。團體「保衛香港運動」昨午於中環舉行集會，指斥律政司一直未有回應全港市民的強烈訴求，包括鄭若驊放生黎智英涉及的「黑金案」，即黎智英被揭發於一二至一四年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向民主派人士或政團秘捐逾四千三百萬元，但鄭若驊竟在上任不足一個月就拍板「放生」黎智英、李卓人等人。



至於事發逾四年、歷時七十九天的違法佔領行動（佔中）案，該團體批評律政司至今仍未檢控被指是佔中「幕後黑手」兼最大「金主」的黎智英在內等三十九名佔中搞手，以及拖延檢控黎涉刑恐東方男記者案。



事緣去年六月四日，黎出席六四祈禱會後突走向一名在場正常採訪的東方記者，以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗口出言恐嚇，即使是證據確鑿，有相有片，警方於事發逾一年才急召黎智英錄口供，惟律政司拖延逾十八個月仍未檢控黎。



另一邊廂，民主派質疑鄭若驊在未有尋求外判法律意見下，決定不檢控梁振英違反一貫程序，昨午發起守護廉潔法治遊行集會，要求律政司就UGL案尋求外判法律意見，集會人士更拋起巨型「西瓜波」尋人，促已「龜縮」十多天的鄭若驊現身解畫以釋公眾疑慮。



集會人士隨後由中環遮打花園遊行至律政中心外請願，並將交叉貼紙貼在印有鄭樣貌的橫額上以表不滿。大會公布有一千二百人參與行動，警方則指高峰期有五百二十五人。立法會議員林卓廷認為香港退步到面目全非如在懸崖邊，再退只會萬劫不復，若法治及廉潔全面崩潰，香港將一無所有，質疑鄭若驊違背律政司一貫做法，是否意圖隻手遮天、閉門造車。他將去信立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬，要求在下月廿八日的委員會會議上，同時邀請刑事檢控專員梁卓然、大律師公會和廉政公署代表出席，倘鄭若驊不進一步解釋事件，會考慮對她提出不信任動議。



立法會衞生服務界議員李國麟表示，由UGL案看到香港法治猶如變為人治，鄭若驊「話唔告就唔告」，質疑不尋求意見是否有特別情況，強調法治及自由是香港最後堡壘，不要讓香港沉淪。香港眾志常委羅冠聰亦指，近年愈來愈多選擇性檢控及「放生」，認為這些事令香港法治受損，貶損香港國際形象，坦言如拯救香港要依靠政府高官，就「等食西北風喇」。