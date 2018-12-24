Dr.東：送你5個「防染」錦囊　齊過健康聖誕

又到聖誕，今次歡度佳節目的地是日本、星馬泰、中東還是留港消費？無論你人在何方，想玩得盡興同時醫生遠離我，外遊或開派對時記得留意常見且殺傷力強的傳染病，袋住以下五個「防染」小錦囊，提高警覺，做好預防措施，齊過健康聖誕，愉快新年。



第一種：急性腸胃炎及食物中毒



急性腸胃炎在冬季常見，節日聚會期間不論進食派對或火鍋食物都要洗淨，且要徹底煮熟。其中，貝殼類海產是高危食材，進食前要洗擦乾淨外殼，去除內臟才可進食，且切勿以生雞蛋作為火鍋蘸醬。「烚下烚下」時要分開用不同筷子夾生熟食物，以免交叉污染。



第二種：登革熱



登革熱在不少鄰近香港的地區流行，港人旅遊熱點泰國錄得八萬多宗個案，新加坡有二千九百四十六宗，日本和台灣亦分別有一百八十多宗個案，而美洲的巴西和墨西哥今年分別錄得廿二萬宗及七萬多宗個案。因此，外遊時謹記穿寬鬆及淺色長袖上衣和長褲，帶備蚊怕水，如從登革熱或另一蚊傳疾病寨卡影響地區返港，應在十四日及至少廿一日內續用蚊怕水。



第三種：風疹(即德國麻疹)



日本今年九月出現風疹爆發個案後情況仍持續。當地衞生部門指，截至本月初錄得二千四百多宗風疹個案。發病率最高的地點依次為東京、千葉及神奈川。如計劃到相關地區，應在出發前至少兩星期向醫生查詢疫苗接種紀錄，若未打針應在出發前接種，而懷孕婦女及未滿一歲小朋友，就不應前往爆發地區。



第四種：新沙士(中東呼吸綜合症)



要預防新沙士，即使到中東地區想體驗當地文化，也應避免到農場、農莊或有駱駝的市場，同時避免接觸病人及動物，記得：「駱駝勿騎」，而未經煮熟的動物產品如鮮奶和肉類都要拒吃，以免感染病毒。如無必要，亦應盡量避免到訪當地醫療機構。



第五種：季節性流感



臨近聖誕節，香港天氣忽冷忽暖，料下月踏入新一年不久就會踏入流感高峰期。至於世界另一邊，北半球溫帶的流感活躍程度已增，加拿大已踏入新一季度的冬季流感高峰，而美國、英國及中國的流感活躍程度最近亦持續上升。因此，請盡早接種流感疫苗，避免到人多地方。如發燒或咳嗽，應盡快戴口罩以免播毒，當然，記得盡快求醫！



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