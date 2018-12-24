超聲波測鋼筋存誤差政府下調標準　田北辰斥搬龍門

千億鐵路沙中線紅磡站鑿石屎檢查到多條鋼筋接駁不合標準，最離譜的一支只有約6毫米的螺絲頭扭進了螺絲帽，豆腐渣工程致月台結構安全成疑。對於政府聲稱港鐵所使用的超聲波檢測方法有誤差，所以調低合格標準，立法會鐵路事宜小組成員田北辰今早(24日)出席電台節目時狠批政府「搬龍門」、輸打贏要。



他指，10枝有結果的鋼筋中，有3枝明顯較其他短，相信是被人剪短，按比例推算，整體可能有多達8000枝鋼筋曾經被剪短。他又指，對超聲波測試方法愈來愈欠缺信心，認為港鐵應該取消使用這個檢測方法，索性剪斷鋼筋檢視狀況。他又批評目前的檢測方法是轉移視線，港鐵和政府只是判斷鋼筋是否合格，而沒有跟進鋼筋有否被剪短。



沙中線工程二判中科興業董事總經理潘焯鴻亦指，超聲波測試的誤差太大，猶如「一斤無咗一兩」，令人感覺結果不可信，原本不合格的因而變成合格，製造令人感覺不太嚇人的結果。他指，目前計劃檢測的鋼筋樣本佔整體不足1%，測試方法亦不能夠證明有鋼筋被剪短，故應該把鋼筋扭出來檢視。他又指倘有人說扭鋼筋出來會影響結構安全，是危言聳聽。