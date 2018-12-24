內地團湧土瓜灣紅磡　政黨促限制低價團數量

土瓜灣及紅磡區近年受內地旅行團「入侵」困擾，民建聯今(24日)趁聖誕節前夕召開記者會，要求政府嚴肅處理及推出改善措施，包括限制來港的內地低價團數量、增設當區旅遊巴禁區等，還居民寧靜生活。



九龍城區議會主席潘國華指，偉恒昌新邨深受影響，邨內逾3000戶人每日由早上6、7時開始忍受旅行團帶來的交通阻塞、惡劣環境衞生、噪音等影響，形容是「忍無可忍」。他指，該處有不少老人院，惟部分街道泊滿旅遊巴，違規雙泊、三泊隨處可見，令居民被迫走出馬路，險象環生。



被問到會否擔心區內出現反遊客行動，潘指，早前邨內曾出現有水彈高空擲下，擔心是因有居民因「忍受唔到」而做出偏激行為，強調不希望出現中港矛盾的情況，促請警方加強執法，進行人流管制等。



立法會議員李慧琼指出，到訪該區的旅客及旅行團日益增加，高峰期更多達300團，估計有近萬人在區內購物或用膳，阻塞交通外，更影響居民安全。她指，過去曾向旅遊業議會反映問題，但仍未有實際解決方案，促請當局限制馬頭角公眾碼頭泊位時間、於貴州街及浙江街等地增設旅巴禁區等。



李慧琼認為，郵輪碼頭經常被傳媒報道「水盡鵝飛」，建議應在該處增設商鋪、酒樓等，疏導內地旅行團。



東網記者到浙江街等一帶視察，其中位於土瓜灣的崇安街，藥房、售賣手信的店舖林立，早上已有多輛旅遊巴在馬路停泊。崇安街一間福利機構的男職員表示，旅行團入侵紅磡及土瓜灣的情況已持續4至5年，「(遊客)圍晒喺條街度，行都行唔到，叫借過又唔理你，要走出馬路」。馬路亦被旅遊巴霸佔，機構的巴士被迫雙泊，更不時收到「牛肉乾」。