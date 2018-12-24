公院長期未達服務承諾　團體促醫管局增人手

冬季流感高峰再臨，求診人數增加令公立醫院急症室面臨爆滿危機，更長期未能達到「9成緊急病人於30分鐘內獲處理」承諾；早前更有被分流為「緊急」的長者於急症室輪候一小時方獲治理，懷疑因此失救，令依賴公立醫院急症室服務的長者十分擔憂。適逢平安夜，香港社區組織協會及香港老人權益聯盟到醫管局請願，要求立即增聘本地及海外醫護人手及改善醫療服務等。



組織及聯盟一行約30人到醫管局大樓遞交請願信，促局方正視問題。68歲的劉婆婆表示，今年3月因肚屙到伊利沙伯醫院急症室求診，等候逾10句鐘才獲治理，形容「成個人都已經無晒水分」，坦言對安排十分不滿。另有長者亦表示，每次求診時間動輒要等待數句鐘，醫護人員更常常「黑口黑面」，令他們感覺很差。



組織幹事連瑋翹指，公立醫院已5年未能達到「9成緊急病人於30分鐘內獲處理」的服務承諾，歸因於公立醫院人手長期不足。他指，雖然本地醫科學額增加，但「遠水難救近火」，認為應積極招聘非本地有限度註冊醫生，短期內增加醫生人手，以及檢討醫護人員薪酬待遇以挽留人手。短期措施方面，連認為局方應增加病床數量應付求診人數上升。