道風山設天使花園待審批　不足24周流產胎安睡橄欖樹下

現行法例下，不足24周的流產嬰並不視為人體遺骸，不能在政府焚化爐火化及在墳場安葬。道風山基督教叢林的非牟利私營墳場「艾香德墓園」新增「天使花園」，供基督教家庭安葬24周以下的流產胎兒，共設144個安葬位置，現時正等候食物環境衞生署審批，預計最快明年初投入服務。



道風山今日(24日)為天使花園舉行啟動禮，道風山基督教叢林主任湯泳詩表示，道風山由今年1月起開始研究及籌備於墓園新增天使花園，其後於墓園中心位置進行翻新，並加種草披及12棵橄欖樹，每棵橄欖樹下可安葬12個流產胎兒。



湯又表示，由於安葬位置有限，故申請家庭需有基督教信仰，父母其中一人為香港居民，並有註冊醫生證明胎兒在懷孕不足24周時自然流產。申請人須填妥「存放流產胎申請表格」，連同費用及文件交予道風山基督教墳場。



流產胎會以可自然分解的小型棺木安葬，道風山又會提供小石碑，讓父母寫下最後說話。天使花園又設安葬年期，期限過後，父母可取回石碑或交由道風山處理。湯補充，道風山亦會為有需要的父母提供哀傷輔導及支援。