爭取劃一17天假期　團體抗議吳宏斌言論刻薄

聖誕節並非人人有長假放，有勞工團體指，現時仍有不少僱員只是放「勞工假」，即法定假日，每年僅得12日，變相沒權利放聖誕節翌日的公眾假期；白領則可放公眾假，每年有17日。團體認為該安排刻薄，爭取兩者睇齊，統一放17天假。



中華廠商聯合會會長吳宏斌今年9月尾接受電台訪問時曾表示，白領的17天假期過多，贊成與藍領睇齊，不是增加勞工假，而是減少白領的假期至12日：「一視同仁，係好事來的」。言論引起勞工團體不滿，職工盟今早(24日)一行15人，穿起聖誕裝束、帶同橫額到中華廠商聯合會抗議吳早前的言論刻薄，除了要求「boxing day有假放」，長遠希望假期安排「一視同仁」不應有「藍、白領」的分別，將每年假期劃一為17日。團體向中華廠商聯合會代表遞交請願信。



職工盟又引述勞工處2011年統計指，全港約有97.8萬多名僱員只能放取12天的法定假期，佔全部僱員超過3成。如果讓這批僱員增加5天假劃一17天假期，根據政府統計處數據推算，工資成本會增加24.6億港元，看似「大數目」，惟全港僱員每年的工資成本估計超過6000億港元，新增成本只佔整體工資成本約0.41%，非常輕微。



職工盟又指，即使將勞工假增加至17天，連同年假7天的總假日數不過24天，仍低於國際的平均29日的水平。政府若以劃一勞工假至17天為首步，已是個好開始。