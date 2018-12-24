憂無人照料塞3鴿落鞋盒搭機回鄉　內地漢囚2月罰$200

長年在南非做生意的內地男子，聲稱為了在聖誕前後趕回鄉探望患病妻，為免無人照料鴿子，他涉把家中飼養的三隻鴿擠入鞋盒，然後一併放在手提行李內隨身乘搭飛機，上周二(18日)抵達香港打算轉機往內地時，卻被香港機場安檢人員揭發其行李暗藏活鴿，他當場被捕。



涉案內地漢被控「殘酷對待動物」及「沒有許可證而把過境的禽鳥移離飛機」兩罪，他在西九龍法院認罪，今(24日)被判監兩個月及罰款200港元。



案情指，49歲男被告張健於本月18日把三隻活鴿帶進香港，專家認為其採用的方式會導致三鴿無可避免遭受不必要的痛苦；另外，他亦沒有申請相關的許可證把禽鳥帶進香港。



被告求情時指，其妻子去年中風致半癱，他今次從南非回鄉是因為妻子狀況轉壞，故他暫時放下生意趕回家探望。他稱已在南非居住18年而「深知當地法律」，若將其飼養的三隻鴿留在當地長期不照顧，之後回去也將受懲罰，因此帶同三鴿回鄉。



裁判官引述漁農自然護處資料指，南非去年出現過禽流感，相信被告早已知道，遂反問被告：「你認為帶三隻鴿返去唔使證？」被告指他「完全沒了解過」，稱沒想過帶禽鳥單純過境香港也要申請許可證。但他表示今次學懂香港法律，將會告知南非親友，即使帶貓狗進入香港，也需要申請許可證及符合機場運輸標準，冀法庭輕判。



最終裁判官不接納其求情理由，就殘酷對待動物罪判監兩個月，另一罪則因被告現金有限，而酌情只判罰款200港元。