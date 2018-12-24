涉開空頭支票需還835萬　樊少皇擔保人獲撤判令

藝人樊少皇被指在2013年向他人借貸400萬元人民幣，前年被債主周軍英(下稱原告)入稟高院，向他(首被告)及其擔保人蔡銘森(次被告)追討欠款。原告指在入稟前，次被告發出一張835萬多港元的支票用作還款，但支票其後不能兌現。高院聆案官法庭今年初就次被告的未兌現支票頒發簡易判決，下令次被告清還上述835萬多港元，次被告不服判決，今年6月向原訟庭申請推翻。原訟庭法官延至今天(24日)頒發書面判決，撤銷聆案官的判令，改下令次被告可在今天起計的14天內，向法庭呈交抗辯書，重開案件。



今次原告申請簡易判決，以及次被告推翻判決的聆訊，樊少皇均無參與，但雙方在申請中提出的誓章證供就有提及樊在事件中的角色。原告方稱，樊在2013年5月向原告借錢，蔡擔任樊的擔保人。貸款協議訂明，樊要每月還息16萬元人民幣，6期(即半年)後清還本金。但樊之後無還本金，只斷續地還息，原告遂向樊蔡兩人追討。至2016年8月蔡另簽一張欠單予原告，承認個人欠原告710萬元人民幣(即約835萬港元)，並在9月發出涉案支票。不過原告在同年12月兌現支票時，發現蔡已取消戶口，故入稟法庭追債。



至於次被告方面，則講出另一個截然不同的事件版本。他指原告在大陸從事放數事業，他是受原告所聘為原告尋找客戶，而找到樊少皇向原告借錢。其後樊無依期還本金，原告便恐嚇他，說要找「蠱惑仔」斬樊。次被告呈交法庭的WeChat對話紀錄顯示，原告曾以粗言謂會找人斬樊。



次被告指，他是在原告長期恐嚇及滋擾他和他家人下，才於2016年8月與帶着4個「蠱惑仔」到場的原告會面簽欠單。而原告則回應否認以放數為業，亦否認有恐嚇次被告。



法官今在判詞表示，本案雙方說法存在嚴重分歧，次被告的說法不算天方夜譚全不足信，更有通訊紀錄支持，應給他機會作抗辯，而且雙方在2016年8月所簽的欠單，其內容並非指次被告借錢不還，而是指原告與次被告合作投資，次被告無依期每月派發利潤，因此一次過還回本金和利潤。法官指本案存有不解之處，不應用簡易判決方式解決，因此撤銷聆案官的判決。