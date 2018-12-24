將軍澳街巿物價貴觀塘最少12%　冬至飯貴$115

隨着多個樓盤落成，不久將來將軍澳人口將突破50萬。有團體發現區內街巿不足及老化，不足以應付人口的增長，而且街巿物價較觀塘區貴約逾12%，促請政府在區內興建全新的公眾街巿，引入更多選擇和競爭。



工聯會將軍澳服務團隊早前進行價格調查，比較將軍澳和觀塘街市購買同一食材的價格。第一階段上月進行，以三口家三餸一湯的食材作比較，如雞翼、菜心、雪梨等，發現將軍澳街市的食材較觀塘高出20港元，即約12.1%。第二階段在「冬至」(22日)進行，比對冬至食材如海蝦、雞、燒肉，結果發現將軍澳街市價格同樣較高，費用多出115港元，即約27.3%。估計價值差異與觀塘公眾街市林立而將軍澳缺乏公眾街市有關。



團隊在11月發起簽名行動，亦收集到逾5000個簽名，絕大多數街坊認為區內街市食材價格偏貴，同時，區內街市全部由私人企業營運，令市場欠缺競爭，消費者議價能力較低，要「買餸貴」。



另外，最新一份施政報告提出，政府將在將軍澳研究選址興建公眾街市。團體認為善街及播道書院旁邊的65C2區，以及寶邑路和將軍澳中心附近的67區，均適合建興綜合市政大樓，會於短期內展開公眾諮詢活動，向政府反映巿民的意見。