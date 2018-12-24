港鐵稱紅磡站不涉剪筋但認施工質量差　不排除追究禮頓

千億鐵路沙中線紅磡站鑿石屎檢查到多條鋼筋接駁不合標準，最離譜的一支只有約6毫米的螺絲頭扭進了螺絲帽，豆腐渣工程致月台結構安全成疑。港鐵今午(24日)舉行記者會簡報相關事宜，港鐵常務總監金澤培表示，根據目前的檢測情況，無證據顯示涉及剪筋，但施工質量有偏差，直指禮頓作為總承建商，在事件上責無旁貸，對其表現感到失望，港鐵會保留法律追究權利。



金強調，港鐵亦有監督工程的責任，會檢討監督的過程，又指目前仍屬檢測階段，要留待整體分析才能確認工程的安全性、完整性，如有需要修復，會設計方案實行，港鐵現階段會考慮所有修復方案。



金又稱，要將所有資料整合後才可以確認工程的安全性及完整性，現階段下結論是言之尚早。他強調施工質量出現偏差不等於鋼筋的承托力不足夠，並引述專家指沙中線的設計結構穩妥，工程安全系數高。



港鐵委聘的獨立專家顧問嚴建平指，工程使用鋼筋的螺絲帽長度是40毫米，而螺絲頭的長度則為44毫米並有10圈扭紋，雖然螺絲帽供應商「人和科技」指出正確安裝方法是將螺絲頭10圈扭紋完整扭入螺絲帽，但只要有最少6個扭紋扭入螺絲帽已有600Mpa的設計承載力，其強度足夠達至結構安全，符合要求。



他續指，10圈扭紋完整扭入螺絲帽可提供1000Mpa是設有安全緩衝，並當在施工上遇到不可預見的因素時可有調整空間。