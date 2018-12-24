聖誕前夕工展會銷情旺　市民豪擲4萬掃海味

第53屆工展會進行得如火如荼，今午(24日)天氣一掃昨日陰霾，聖誕前夕市民出手更闊綽，不少家庭客及長者今天中午出動「血拼」，有參展商指今年市道好，預料生意額較往年增2成，不少市民動輒花費過千港元，更有人豪擲4萬多港元掃海味。



市民吳小姐上周已到來購買鮑魚及價值逾萬港元的珍珠飾品，今次則買了電磁爐及暖壺等貨品，兩次合計花費超過2萬港元，她指工展會貨品較市價平約2成，笑言：「係辛苦，但真係抵」。



現場亦有不少內地遊客，黃小姐一家4口來自深圳，去年亦曾到工展會，直指貨品比深圳更便宜，而質素更佳，故今年再度造訪，她花費逾1500港元購買嬰兒食品及其他家庭用品。



展商出盡法寶推出各種優惠吸客，有攤位更被40多人圍繞。德國寶副總裁(銷售及營運)馮建輝指，目前生意額比去年增一成多，與冬天有關的產品則較暢銷，例如浴室寶及煲湯用具。他指今午人流一般，估計入夜後人流更多，他續指下周將迎來銷售高峰，有信心生意額增幅可達兩成。



有海味攤位人山人海，安記海味營運經理李麗文指今年銷情良好，生意額暫較上年多1成，不少客人出手闊綽，有人消費逾4萬港元，平均每人埋單亦超過1000港元。她希望展期餘下日子天公作美，總生意額有望增2成。



李錦記銷售總監(餐飲)陶小薇指，過去的周末及星期日天氣欠佳，今日人流明顯回升。她指顧客人均消費由40至200港元不等，對目前生意額表示滿意，她估計下周末才會出現工展會人流高峰。