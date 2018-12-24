覬覦女乘客遺款118萬　的哥認吞款囚8個月

找換店女東主今年5月搭的士，落車後才驚覺遺留下一個載有百多萬港元的環保袋，聯絡的士司機查問時，對方涉嫌拾遺不報，謊稱沒有取走環保袋，惟警方接報翻看他曾前往地點的「天眼」終揭發事件。59歲被告鄧照發早前承認一項盜竊，及一項有意圖提供假資料以蓄意誤導警員罪，今(24日)在區域法院就該兩罪被判監共8個月。



律師求情指，被告已受深刻教訓，今次因一時貪念犯案，只屬一時的行差踏錯，且女事主特去信法庭替被告求情說已原諒被告。法官判刑時指，本案較一般的路不拾遺案嚴重，女事主既已主動聯絡，被告在知道失物物主的情況下仍貪圖該筆錢，雖失款全數起回，但亦非被告的坦白所致。



早前案情透露，找換店女東主今年5月搭乘被告之的士，下車時忘記帶走載有逾118萬港元營業收入的環保袋，翌日凌晨才驚覺遺下款項於的士上，她及後聯絡上被告，但被告表示沒見過，女東主報警。被告及後到警署提供證人陳述書，表示沒發現有關款項。



不過，警方翻查被告住所附近的閉路電視，發現疑似被告於案發日從一輛的士司機位下車，並拿着袋狀物件，警方搜查被告住所下發現寫有一個下白泥居所的繳款單，被告這時承認此處為他祖母家，並把竊款收藏該處。被告在警誡下，稱在事主下車後，有另一名乘客告知他有人留下物品，他事後打開袋，只見裝滿了錢，他一時貪念而將錢收起，且他「一生未見過咁多錢，所以在錄取口供時迷失自我」。