政Whats噏：謝偉銓裝cam偷拍　助理「驚」到嘩嘩聲

聽日(25日)就係聖誕節，唔少議員都陸續拍短片放上Facebook，同市民一齊賀聖誕，當中立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)就最有心思，佢上星期化身「神秘聖誕老人」，偷偷地布置辦公室，又有聖誕樹，又有雪人，最重要當然係Merry Christmas，實行畀啲驚喜同新鮮感佢班同事，只見Tony喺聖誕前一星期，留喺辦公室等啲同事走晒就開始布置，足足搞到9點幾先完成啊！



整得咁辛苦當然係睇吓啲同事反應，Tony第二朝一早就返到辦公室安裝隱藏攝錄機，結果個個同事返到嚟都嘩嘩聲，一睇就知Tony嘅計劃好成功，不過佢都笑言「老細整咗成晚佢哋點可以答唔驚喜」，所以佢班同事真心覺得驚喜，定係為咗氹Tony先咁講就冇人知喇！



另一名議員梁志祥(祥哥)就試玩近年內地好流行嘅社交平台抖音，短片中佢由立法會入面，突然跳咗去外面嘅添馬公園，再變裝成聖誕老人，同市民講聖誕快樂。祥哥話自己鍾意試新嘢，趁住聖誕就試吓抖音同市民講聖誕快樂，雖然祥哥自己話到依家都唔係好明點解吸引到咁多年輕人玩，但就贏到網民嘅掌聲，大讚祥哥年輕咁話。



至於最近先進入議會嘅陳凱欣都有拍片，佢換咗聖誕裝、戴埋麋鹿耳飾，喺15秒嘅短片入面將同一個動作重複咗4次，似係好普通嘅Gif圖。查實祥哥條片都係得10秒，但睇落就有誠意有心機得多，同Tony就更加係冇得比，不過陳都落hastag話自己係「用心製作」，睇嚟陳議員唔止要喺工作上多啲同前輩請教，喺宣傳上都要多啲偷師先得喇！