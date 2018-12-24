冬日美食節人流增　2女生預用500蚊掃街

今日(24日)平安夜雖不是公眾假期，但於香港灣仔會議展覽中心舉行的「香港冬日美食節」仍人頭湧湧，不少一家大細齊齊入場「掃街」購買小食，亦有入場人士帶同手推車豪花1000多港元購買零食等。有參展商指今年人流較往年多，料生意額可比去年升30%至40%。



冬日美食節下午門庭若市，凱達海味參與冬日美食節多年，今年首次在售賣海味乾貨外加入熟食攤位。負責人鄭先生指，今年美食節人流增加，售賣糯米飯、煎蠔的熟食攤位生意比預期好，更帶動乾貨攤位的生意。他預計今年聖誕節的銷情理想，更有不少豪爽客人花3000至4000港元購買金蠔準備過年用。



中六生方同學與曾同學趁聖誕假期來冬日美食節「掃街」，二人購買牛柳粒、芋圓、肉串等小食，並笑言「未掃完，仲有好多嘢想食！」兩人預計共花約500港元，惟認為冬日美食節太多人，令通道較難行。曾先生和太太一同到冬日美食節，合共花約1500港元購買零食、鮑魚等，準備過農曆新年用。曾太認為冬日美食節比工展會多外國食品，故會較吸引。



另外，會展亦同時舉行「香港冬季玩具博覽」，當中慈善團體自在社等首次舉辦「更生魔法慈善義賣」，由香港玩具品牌總商會有限公司捐出魔法玩具，並培訓約20名更生人士學習魔術進行表演。參與的更生人士游尚恆表示，曾多次戒毒失敗，更斷續入獄多年，他參與計劃後學習魔術3晚，並坦言覺得自己「變番個有用嘅人，魔術帶到畀人開心」，更指將來有機會會繼續進行表演。