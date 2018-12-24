大欖隧道元旦加價　私家車的士加到48蚊

大欖隧道(欖隧)繼今年8月1日調高法定收費後，將於明年1月1日起調整各類型車種的收費優惠，但小巴的收費則維持不變。今次各類車輛加幅由2港元至15港元不等，而輕型貨車、私家車及的士則一同加價4港元。當中輕型貨車最新收費為49港元，而私家車及的士則為48港元。



在新收費安排下，雙層巴士收費加價15港元為最多，實際收費由153港元增至168港元，單層巴士則由130港元加至143港元。重型、中型貨車齊齊加價5港元，前者最新收費為60港元，後者為55港元。加幅最少為電單車，加2港元至22港元。



大欖隧道由三號幹線(郊野公園段)有限公司建造及營運，該公司指要到2009/10財政年度，即已超過30年專營期的一半，始能消除累積虧損。而截至2018年7月底，該公司仍有約13億港元之未償還貸款，由於近年營運成本及工資等持續上升，須改善收入以償還貸款，及在餘下少於7年的專營期內維持穩健營運。



另外，3項正在推行的優惠計劃將繼續，包括「全日吉架貨櫃車25港元優惠」及「午夜重型貨車及掛接式貨櫃車25港元優惠」、「全日無載客的士(吉的)15港元優惠」。



大欖隧道部分加價情況



車輛種類/現行收費/新收費(加幅)

電單車/20港元/22港元(+2港元)

私家車、的士/44港元/48港元(+4港元)

私家或公共小巴/100港元/100港元(不變)

輕型貨車(不超過5.5噸)/45港元/49港元(+4港元)