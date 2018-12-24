港男戰勝商場「霸位黨」　愛車事後疑遭殃？

假日停車位一向都比較搶手。惟最近有司機指在停車場尋找泊位，竟遇上有港女試圖「人肉霸車位」。雖然司機最終成功泊車，但事後卻發現愛車被人刮花。



該司機的朋友將片段上載至Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」，畫面所見，上周六（22日）下午約2時20分，當時有車輛正準備駛離新城市中央廣場內的停車場泊位。一名頭戴粉紅色鴨舌帽的女子隨即急步上前，站於車位前方霸位。



當時該司機正駕車停在附近等候，待女子稍一分神，站至一旁時，便趁機泊進停車位內。女子即時上前，並指︰「我等緊呢個位㗎喎，（架車）啱啱過緊嚟囉」。惟他未有理會，反指︰「你真係搞笑，你架車呢？已經擺喺度㗎」？



原以為事件已告一段落，未料事後該司機發現，愛車被人刮出一條長長的花痕。他氣言︰「人預咗捉你唔到，不過我都報咗警！商場都會睇閉路電視」。



不少網民均不值女子霸車位的行為：「仲人肉霸位，醜唔醜呀」、「停車場都要霸？畀得你入一定有位喎」。又有人祝司機早日找到「刮車兇手」。

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