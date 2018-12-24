超聲波查削筋遭質疑成效　港鐵專家：只是加減數問題

沙中線紅磡站擴建月台鑿石屎檢查到多條鋼筋接駁不合標準，坊間有建議認為要將鋼筋從螺絲帽扭出來，以詳細檢視鋼筋有否被剪，港鐵委聘的獨立專家顧問嚴建平今午(24日)出席港鐵簡報開鑿石屎檢測情況記者會時，指該方法費時失事、不切實際，亦不合理，認為以超聲波檢測鋼筋螺絲頭做法最合適。



嚴說，要將鋼筋扭出有兩個方法，一是要好大力扭，但會「扭爛」旁邊石屎，另一方法是將螺絲帽剪出來，再把螺絲頭扭出來，但再把螺絲帽放回原位接駁時，若用燒焊方式會是十分艱難，會影響鋼筋強度，反問整個設計是否要因此改動。



有記者質疑以超聲波檢視鋼筋螺絲帽，亦難斷定鋼筋有否被剪。嚴表示「而家(扭紋)露出幾多，再加埋超聲波照到幾多就知」，形容僅是「加減數問題」。惟記者再追問指現時部分被發現不達標鋼筋，將露出扭紋部分加螺絲頭扭入螺絲帽長度仍不達指定的40毫米。在場的港鐵常務總監金澤培即「打圓場」稱，現階段數字屬第一步資料，到稍後整合資料後會再作分析及公布結果。



至於港府日前公布紅磡站月台鋼筋有螺絲帽完全沒接駁，金解釋，有關人員於現場找到一個螺絲帽未有接駁任何鋼筋，相信是進行工程時意外遺下，無人發現之下便落石屎，表示現時已將該螺絲帽取出。



另外，在沙中線紅磡站獨立調查委員會上，有多名港鐵員工承認於今年補做去年的螺絲帽檢查紀錄予屋宇署職員參閱，被問及是否會向相關員工追究責任時，金指，若有員工偏離守則，港鐵會對該等人士作紀律處分。