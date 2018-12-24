心情差掌摑2歲少主洩憤　菲傭認虐兒還押候判

菲律賓籍女傭聲稱因婚姻問題心情不佳，遂找1歲的男少主當作「出氣袋」，掌摑男童8巴，向他扯腳20多下，並打肚、捏耳、捏臉施虐洩憤，身在睡房內的男童父親聽到兒子在客廳嚎啕大哭，查看監視鏡頭即場揭發事件並報警求助。涉事菲傭今日(24日)在觀塘法院承認一項虐兒罪，案件押後至明年1月7日，等候索取菲傭的背景報告始判刑，菲傭需還押候判。



被告ORGANISTA ERLINDA BENAVIDEZ(40歲)，被控於本月21日在牛頭角沐寧街啟德一號的僱主單位內，故意襲擊1歲11個月大的男少主。



辯方求情指，被告高中程度，已婚育有兩名子女，她的丈夫在菲律賓是一名農夫，她是家中經濟支柱。辯方指被告現已相當後悔，事發時她因與丈夫鬧婚變而感到惆悵，加上工作量多睡眠不足影響心情才干犯本案，她深知控罪嚴重，冀法庭從輕發落。



案情指，被告自今年2月起在涉事單位打工，事發當日近中午，被告餵事主食粥期間，事主父親在睡房內聽到兒子在客廳嚎哭，查看監視鏡頭，發現被告在半小時內，掌摑了兒子8巴，扯兒子雙腳20多下，又對兒子捏臉捏耳及打肚，遂報警求助。男童被送往伊利沙伯醫院驗傷，醫生證實他左臉有紅印，雙腳有瘀傷，但男童情況穩定，可以即日出院。