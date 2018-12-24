網民熱話：節日咁慶祝？大媽阿叔海濱公園唱K捱轟

聖誕節日，你有甚麼慶祝活動呢？不少人或會選擇約親朋好友到卡拉OK高歌，惟網民日前直擊一群大媽及阿叔帶備流動唱K機，到西環海濱對唱，旁若無人，令人側目。他們的行徑遭網民批評缺德，歌聲猶如噪音污染，影響他人。



「帶我們走進人間天堂，青稞酒酥油茶會更加香甜，幸福的歌聲傳遍四方......」晚上在海濱長廊聽到這群大媽大叔的歌聲，未知西環的居民會否認同，這是「幸福的歌聲」呢？網民Ho Ho So日前在中西區海濱長廊目擊2名大媽及2名大叔，在長櫈放置平版電腦及兩個小喇叭，其中2人手持無線咪，大唱內地女歌手成名曲《天路》。Ho Ho So 憶述，他們十分有創意，除了攜帶唱歌設備外，亦帶同食物，猶如唱「K Buffet」。



該片段被上載至Facebook 群組「西環變幻時」後，迅速引起回響。網民紛紛留言戲謔他們，「下次拎個爐去燒野食啦」、「污染環境，當公園係自己嗎？」另外，有網民直斥他們無品及自私，旁若無人的舉動，十分影響他人。



網民有話說



Tam Toldd﹕好難聽



Carmen Lee ﹕自私的人，要唱返屋企唱啦唔該



Herissa Sin ﹕唔覺得會影響到人？



Evelyn Hung ﹕上次去又係有個大媽帶埋個amp去草地中間唱



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