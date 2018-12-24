警「放蛇」打擊白牌車　32歲男機場接客斷正

機場警區特遣隊及交通隊探員經深入調查後，今日（24日）上午10時許，進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動。警方派員假扮乘客，以700港元租用一輛私家車，由機場四號停車場前往荃灣油柑頭村。



行動中，警方拘捕一名姓杜（34歲）本地男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」。被捕男子現已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。



警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



另外，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。警方十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續針對性執法行動打擊相關罪行，並呼籲市民如有資料提供，可與警方聯絡。