涉向領養人苛徵款項　機構遭控非法賣狗表證成

一名居港台灣女子今年4月到屯門的動物機構領養一隻約瑟爹利狗時，向機構支付1500港元絕育按金，但機構職員疑表示絕育後不能退回現金，只能取回同等價值的貨物，涉事的「非牟利獸醫機構有限公司」因而被控一項「沒有單次許可證而出售狗隻」罪，今(24日)在屯門法院受審後被裁定表證成立，案件下月18日裁決。



事主陳依君供稱，她當天除了支付按金外，另支付6600港元作醫療費，以及240港元買狗糧。控方向陳出示單據，指該6600港元是助養費，陳稱不懂得如何閱讀中文，也沒有職員向她解釋。陳在盤問下承認，她事後未曾嘗試返回該機構取回按金，因不想要假慈善團體的貨物。



公司董事曾曦儀作供時表示曾向漁護署查詢，署方回覆指，動物擁有權轉讓時，若不涉金錢，便不需領牌。曾表示曾用中文向陳解釋條文內容，又否認不能退回現金，稱事後曾多次致電事主，起初電話尚可接通，但對方迅即掛線，後來數次致電，電話都接到留言信箱。



控方質疑陳是否支付該些總額共8340港元的錢後才可領養狗隻，曾指陳須支付按金和確保狗隻絕育便可帶走狗隻，但不會強制要陳買狗糧和捐款。