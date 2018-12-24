網民熱話：聖誕功課多到爆　家長大嘆仔女冇假放

香港學生讀書壓力大，假期功課多到數唔晒！有家長在Facebook大呻，其就讀小學六年級的小朋友，聖誕及新年假期功課超過20份，當中以英文科功課數量最多，手冊亦不夠位寫。照片上載後，引起不少家長共嗚，留言表示自己的子女同樣有很多假期功課，「所謂假期，都不是給學生開開心心放假 !」



網民Kavii Lamba日前於「不願小朋友成為功課奴隸」的Fb群組上載兩張小學生假期功課列表，並留言說：「假期功課，多到一格寫唔晒，要寫埋落下一格。老師嘅意思係『假期』係假嘅，千祈咪以為自己放緊假，加油呀各位同學！」從列表可見，功課數量多達二十多份，其中中文科佔5份、英文科佔11份、數學科佔7份，而視藝及普通話科亦各有1份。



列表一出，即有不少家長紛紛列舉子女的功課數量。有家長指早已安排外出旅行，「都唔知嗰堆唔係抄寫的功課點可以三日完成」、「所謂假期，真係出現雙倍或三倍假期功課」。



而其中一項功課「讀《三國演義》」成為家長的討論話題，有人坦言：「唔係個個都鍾意睇三國，點解唔可以睇自己鍾意嘅書？」亦有人提議老師安排學生玩相關的手機遊戲，相信吸引力會大增。



網民有話說



Liz Tam：十幾廿樣功課，太多了吧…小朋友是不是P.5/6？可能因為呈分試關係，學校更加pushy（催逼）…加油吧



Fanny Lee：我哋聖誕後考試，都有功課，有啲係溫習紙，其實嗰啲溫習紙唔係應該早啲做咩？佢哋做完唔識老師可考試前再補補，依家假期先嚟做，即係想我哋家長跟啦



Wong Agatha：放假又無話畀你哋學生放嘅，我哋老師放之嘛！



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