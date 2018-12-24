節日狂歡易隊酒　控煙酒督察出動宣傳18禁

禁止向未成年人售酒的新例上月底生效，惟不少年輕人習慣於平安夜暢飲狂歡，衞生署今(24日)派出多名控煙酒督察巡查尖沙咀一帶酒吧，並向酒吧提供禁售酒類的標示貼紙，現場所見，6至7間酒吧中，僅2間在督察到場前有貼出類似標示，有酒吧負責人便即時在場內貼標示。



約10名控煙酒督察下午5時半起走訪赫德道一帶酒吧，控煙酒督察先向酒吧負責人解釋法例，其後查看酒吧是否有展示法例規定的訂明通知，若酒吧並未展示相關通知，控煙酒督察會向其提供一張通知樣本，另亦有向食客派發傳單。



赫德道大部分酒吧原本都未有展示相關通知，酒吧「seventh sense」經理何小姐態度合作，即場將控煙酒督察提供的通知樣本貼於店內，她指青少年並非該酒吧的主要客群，近月皆沒有遇上18歲以下的客人，新法例對其生意額沒影響。



另外，尖沙咀多間便利店及超市已展示法例規定的訂明通知。衞生署指如透過當面分發，例如在超級市場，酒品店，便利店等處所或店舖內售賣或供應酒類飲品，均須以中英文在當眼處展示法例規定的訂明通知。不遵守訂明通知告示的規定，一經簡易程序定罪，最高可被判罰款2.5萬港元。