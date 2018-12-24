政Whats噏：互聯網專業協會終換莊　洪為民甩難？

互聯網專業協會(iProA)最近換屆，已出任會長多年嘅洪為民終於落莊，改由副會長冼漢廸「升呢」坐正。猶記得每逢選舉年時，iProA多次傳出種票疑雲，選舉年又逐漸逼近，唔知呢個操作係咪未雨綢繆？



iProA早排舉行周年大會進行換屆，自2012年中接任會長嘅洪為民終於卸任，由副會長冼漢廸接任，有別於洪為民上任時已有一定嘅知名度，好似已經擔任香港菁英會主席，外界對冼漢廸嘅認識唔太多。不過冼喺資訊科技界嘅來頭都唔細，佢係內地知名手機遊戲發行商創始人之一，亦曾經連同洪為民、楊全盛、邱達根等6人參加前年舉行嘅選舉委員會資訊科技界界別分組選舉，不過當時30席全數落入泛民手中，失敗而回。



洪為民過去擔任會長期間，最大風波可算係種票醜聞。喺2016年立法會選舉前夕，iProA被指只需50港元就可以加入，當時就有人批評iProA以超平會費吸引新會員，純粹係為咗吸納資訊科技界選民去種票，去年廉政公署亦為立法會資訊科技界選舉拘捕70多人，今次洪為民未有連任，睇嚟可以甩難，遠離是非喎。



不過，iProA會章規定，會長一職連任次數有所限制，而洪為民過去已經做咗6年會長，受會章所限不得再連任而要卸任，冼漢廸就喺無競爭對手嘅情況之下，順利接棒。另外，iProA副會長楊全盛曾以獨立身份參加2016年立法會資訊科技界選舉，不過有iProA中人表示，過往會長一職容易受攻擊，而且有不少新聞纏身，所以出任會長嘅都唔會披甲上陣選立法會，所以今次換人非為選舉鋪路咁話。



洪為民接受查詢時表示，iProA成立近20年，已經算係老牌子，而新一屆執委仍有多名副會長留任，相信換上新領導後，iProA嘅發展方向都一樣。佢仲話iProA從來無種票，過去只係不斷畀人以此作出攻擊，因為iProA喺幾年間只係多幾百個會員，反而有啲會嘅會員增幅係以數千人計，而且iProA對會員審查資格好嚴格，佢又唔認為會長換人係為種票醜聞洗底。至於立法會選舉從來唔係iProA所關心嘅事項，參選都係個人行為，iProA會繼續專注服務業界同會員喎。