尖沙咀逼爆迎聖誕　年輕表演者叮走大媽

聖誕節尖沙咀燈飾閃耀，今晚(24日)平安夜更愈夜愈熱鬧，文化中心約有20個團體表演，惹來大批市民駐足觀賞，海旁通道寸步難移。不少本地市民留港慶祝聖誕，為求開心毫不吝嗇，有人花費2000多港元食聖誕大餐，亦有「好老公」擲逾萬港元送手機贈老婆。



今夜尖東文化中心及天星碼頭「大媽」佔領不再，表演者多為年輕人，包括樂團及花式跳繩等。市民黃先生一家4口是今年首次來看燈飾，黃太指聖誕外遊費用高昂，寧願留港消費，但12月開支仍較平常高約5000港元，包括花費在2000多港元的聖誕自助餐及其他聖誕禮物。市民王先生一家3口則打算看完燈飾去食聖誕大餐，預計消費過千港元，他又送了一部價值逾萬港元的手機予太太作聖誕禮物，笑言：「應節冇計，一年一次。」



不少年輕人在街頭售賣聖誕頭飾及氣球，蒙小姐與友人則發揮創意及心思，自製聖誕乾花盆栽，配上一串燈泡，造型精緻。她於今年情人節曾於尖沙咀售出約50束乾花，但目前只售出不足10盆，相信是因爲今日主要客路為家庭，小朋友較愛頭飾及玩具。



在港工作的台灣人董小姐一家3口偕同7名台灣親友一起來賞燈飾，一行10人更是四代同堂，當中84歲的董奶奶大讚燈飾漂亮，聖誕願望為身體健康。而要照顧幼子及長者的董小姐則苦笑：「真係好逼，想去搭地鐵都唔得。」

